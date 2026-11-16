COSAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

COSAN hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.05 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.640 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat COSAN im vergangenen Quartal 11.29 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte COSAN 10.66 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch