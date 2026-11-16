Cosan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cosan hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.470 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.20 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch