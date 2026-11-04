CorVel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CorVel äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

CorVel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.540 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat CorVel 267.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 239.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch