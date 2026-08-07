CorVel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CorVel hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CorVel noch ein Gewinn pro Aktie von 0.520 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 259.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 234.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch