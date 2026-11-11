Corteva Swings To Q3 Loss; Cuts FY26 Outlook

(RTTNews) - Corteva, Inc. (CTVA), a global agricultural products company, on Wednesday reported weaker third-quarter results and lowered its full-year outlook, citing deteriorating market conditions in Brazil.

The company reported a consolidated net loss attributable to Corteva of $570 million, or $0.85 per share, compared with a net loss of $320 million, or $0.47 per share, in the prior-year quarter. The latest results included a $41 million loss from discontinued operations.

Net sales declined 6% to $2.46 billion from $2.62 billion. Loss from continuing operations attributable to Corteva widened to $527 million, or $0.79 per share, from $308 million, or $0.46 per share.

For its pro forma results, which reflect the company's continuing operations, Corteva reported a net loss of $54 million, or $0.08 per share, compared with income of $60 million, or $0.09 per share, a year earlier.

Pro forma net sales fell 9% to $1.59 billion, while adjusted pro forma operating EBITDA declined 17% to $222 million. Adjusted pro forma operating earnings per share was $0.06 versus $0.14.

Latin America organic sales plunged 31%, reflecting weaker Brazilian market conditions, elevated channel inventories and farmers' financing constraints. North America organic sales rose 7%, EMEA increased 14% and Asia Pacific advanced 5%.

For full-year 2026, Corteva now expects adjusted pro forma operating EBITDA of $1.1 billion to $1.125 billion and adjusted pro forma operating earnings per share of $0.76 to $0.80 per share.

Previously, the company expected full-year 2026 guidance with Operating EBITDA expected to be $4.1 billion to $4.3 billion, growth of 9% at the mid-point, and operating earnings per share of $3.60 to $3.80 per share.