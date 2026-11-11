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11.11.2026 23:26:55
Corteva Swings To Q3 Loss; Cuts FY26 Outlook
(RTTNews) - Corteva, Inc. (CTVA), a global agricultural products company, on Wednesday reported weaker third-quarter results and lowered its full-year outlook, citing deteriorating market conditions in Brazil.
The company reported a consolidated net loss attributable to Corteva of $570 million, or $0.85 per share, compared with a net loss of $320 million, or $0.47 per share, in the prior-year quarter. The latest results included a $41 million loss from discontinued operations.
Net sales declined 6% to $2.46 billion from $2.62 billion. Loss from continuing operations attributable to Corteva widened to $527 million, or $0.79 per share, from $308 million, or $0.46 per share.
For its pro forma results, which reflect the company's continuing operations, Corteva reported a net loss of $54 million, or $0.08 per share, compared with income of $60 million, or $0.09 per share, a year earlier.
Pro forma net sales fell 9% to $1.59 billion, while adjusted pro forma operating EBITDA declined 17% to $222 million. Adjusted pro forma operating earnings per share was $0.06 versus $0.14.
Latin America organic sales plunged 31%, reflecting weaker Brazilian market conditions, elevated channel inventories and farmers' financing constraints. North America organic sales rose 7%, EMEA increased 14% and Asia Pacific advanced 5%.
For full-year 2026, Corteva now expects adjusted pro forma operating EBITDA of $1.1 billion to $1.125 billion and adjusted pro forma operating earnings per share of $0.76 to $0.80 per share.
Previously, the company expected full-year 2026 guidance with Operating EBITDA expected to be $4.1 billion to $4.3 billion, growth of 9% at the mid-point, and operating earnings per share of $3.60 to $3.80 per share.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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