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01.10.2026 18:21:57

Corteva Stock Falls 84% After Crop Protection And Seed Business Separation

Corteva
10.12 CHF -84.53%
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(RTTNews) - Corteva, Inc. (CTVA) is down 84.29 percent, losing $65.45 to $12.20on Thursday. The move comes as the company advances its planned separation into two independent, publicly traded companies, with its crop protection business remaining with Corteva and its seed business to be owned and operated by wholly owned subsidiary Vylor.

Corteva is currently trading at $12.20, down from the previous close of $77.65 after opening at $14.44 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $12.06 and $14.44 during the session, with trading volume at 29.01 million shares versus average volume of 4.45 million.

Vylor received final results from exchange offers covering three series of EIDP senior notes, with holders tendering $434.84 million, or 86.97 percent, of the $500 million 2.300 percent notes due 2030; $476.21 million, or 95.24 percent, of the $500 million 5.125 percent notes due 2032; and $527.58 million, or 87.93 percent, of the $600 million 4.800 percent notes due 2033. Settlement is expected to occur substantially simultaneously with the separation, which Corteva said is expected on or about October 1, 2026.

Shares have traded between $12.06 and $90.97 over the past 52 weeks.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 18.44 S4BF7U
Long 12’842.98 13.83 BSU9TU
Long 12’239.76 8.98 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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