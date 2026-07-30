Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 -0.7%  SPI 20’246 -0.3%  Dow 52’208 1.2%  DAX 25’612 0.6%  Euro 0.9284 0.0%  EStoxx50 6’344 1.5%  Gold 4’104 0.9%  Bitcoin 52’089 0.2%  Dollar 0.8053 0.0%  Öl 89.4 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Logitech2575132ABB1222171Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Sony präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Moderna stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Apple-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Gewinn stärker als erwartet
Suche...

Corteva Aktie 47836959 / US22052L1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.07.2026 00:35:48

Corteva Q2 Profit Declines

Corteva
72.13 CHF -0.95%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Corteva Inc. (CTVA) on Thursday reported a drop in second-quarter profit as reduced seed volumes and competitive pricing in crop protection weighed on results.

For the second quarter, income from continuing operations declined to $1.22 billion or $1.81 per share, from $1.38 billion, or $2.02 per share, a year earlier.

Adjusted operating earnings rose 5% to $2.30 per share, compared to $2.20 per share.

Net sales edged down 1% to $6.38 billion from $6.46 billion last year as a 3% decline in volume was partly offset by a 1% improvement in price/mix. Organic sales decreased 2%.

For fiscal 2026, Corteva raised its outlook and now expects operating EBITDA of $4.1 billion to $4.3 billion and operating earnings per share of $3.60 to $3.80.

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Corteva Inc Registered Shs When Issued

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten