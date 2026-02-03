Corteva Aktie 47836959 / US22052L1044
03.02.2026 23:35:58
Corteva, Inc. Q4 Loss Rises
(RTTNews) - Corteva, Inc. (CTVA) released Loss for its fourth quarter of -$549 million
The company's bottom line totaled -$549 million, or -$0.82 per share. This compares with -$39 million, or -$0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.7% to $3.910 billion from $3.978 billion last year.
Corteva, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$549 Mln. vs. -$39 Mln. last year. -EPS: -$0.82 vs. -$0.06 last year. -Revenue: $3.910 Bln vs. $3.978 Bln last year.
Nachrichten zu Corteva Inc Registered Shs When Issued
|
02.02.26
|Ausblick: Corteva präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.01.26
|S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corteva von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Corteva stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.01.26
|S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corteva-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.01.26
|S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Aktien schwächeln: BP und Corteva schmieden Bündnis für Herstellung von Biokraftstoffen (Dow Jones)
|
26.12.25
|S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corteva von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.12.25
|S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corteva-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
