Correctif important : il n'est pas requis d'être vacciné pour fréquenter le Cégep de Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - La direction du Cégep de Saint-Hyacinthe tient à préciser qu'il n'est pas requis d'être vacciné ou vacciné pour la Covid-19 pour fréquenter l'établissement.

Certains vaccins sont toutefois requis par différents milieux de stage dans lesquels les étudiants peuvent être appelés à évoluer, à la fin de leur programme, et le Cégep juge pertinent d'en informer les futurs étudiants dès leur admission, afin qu'ils soient préparés à cette éventualité. Ces vaccins sont recommandés dans le cadre du protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour tous les travailleurs et stagiaires. Cette condition des milieux de stage existe depuis de nombreuses années.

La lettre d'admission qui est envoyée aux futurs étudiants des 26 programmes comprend plusieurs informations générales qui s'adressent à tous. Cette information au sujet de la vaccination n'est toutefois applicable qu'à huit programmes et ne cible pas le programme en Interprétation théâtrale.

La direction souhaite préciser qu'il ne s'agissait pas du vaccin contre la COVID-19, mais bien de vaccins de base. Ainsi, le stagiaire doit être considéré comme adéquatement vacciné contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle (ainsi que contre le méningocoque C, la polio et l'hépatite B si le stagiaire est âgé de moins de 18 ans). La protection contre la polio sera aussi nécessaire pour certains adultes (voir les sections 10.1 à 10.4 du PIQ).

