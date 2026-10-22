Corpovael: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Corpovael hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.51 MXN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.420 MXN je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Corpovael mit einem Umsatz von insgesamt 1.90 Milliarden MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.42 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 33.95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch