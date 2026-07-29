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29.07.2026 06:37:00
Corporate Office Properties Trus stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Corporate Office Properties Trus präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0.40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.340 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Corporate Office Properties Trus mit einem Umsatz von insgesamt 197.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3.94 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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