Corporacion Financiera Colombiana zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Corporacion Financiera Colombiana hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 254.74 COP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 174.51 COP je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.62 Prozent auf 2’819.69 Milliarden COP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2’620.00 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch