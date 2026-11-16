Corporacion Financiera Colombiana veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Corporacion Financiera Colombiana hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.07 USD gegenüber 0.030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27.55 Prozent auf 832.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 652.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch