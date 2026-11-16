Corporacion Financiera Colombiana: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Corporacion Financiera Colombiana hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corporacion Financiera Colombiana noch ein Gewinn pro Aktie von 0.030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 832.4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 652.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch