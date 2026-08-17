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17.08.2026 06:37:00
Corporacion Financiera Colombiana SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Corporacion Financiera Colombiana SA hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 254.74 COP. Im Vorjahresviertel waren 174.51 COP je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corporacion Financiera Colombiana SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2’819.69 Milliarden COP im Vergleich zu 2’620.00 Milliarden COP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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