Corporacion Financiera Colombiana SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Corporacion Financiera Colombiana SA präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 113.70 COP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50.43 COP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2’614.64 Milliarden COP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2’661.49 Milliarden COP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch