Corporacion Financiera Colombiana mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Corporacion Financiera Colombiana lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 113.70 COP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50.43 COP je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.79 Prozent auf 2’661.49 Milliarden COP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2’614.64 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch