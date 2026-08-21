Corporacion America Airports stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Corporacion America Airports lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Corporacion America Airports hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1803.42 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1378.47 ARS je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 752.37 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corporacion America Airports 547.73 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch