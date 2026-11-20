Corporacion America Airports hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.48 USD, nach 0.340 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 615.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corporacion America Airports einen Umsatz von 527.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch