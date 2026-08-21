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21.08.2026 06:37:00
Corporacion America Airports informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Corporacion America Airports hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.300 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 534.0 Millionen USD gegenüber 476.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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