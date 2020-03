Coronavirus: Lkw-Hersteller Scania stoppt Produktion in Europa

STOCKHOLM (awp international) - Der schwedische Lkw- und Bus-Produzent Scania stoppt in der nächsten Woche grosse Teile seine Produktion in Europa. Grund sei der Mangel an Komponenten und grosse Störungen in der Lieferanten- und Logistikkette infolge der Verbreitung von Covid-19 in Europa, hiess es am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Betroffen seien Produktionsstätten in Schweden, den Niederlanden und Frankreich. Wie viele Mitarbeiter freigestellt werden, teilte Scania nicht mit. Um den Transport von Waren nicht zu gefährden, sollen die Servicewerkstätten und Ersatzteilzentren geöffnet bleiben, sagte Scania-Chef Henrik Henriksson. Die Industriebetriebe in Lateinamerika, die rund ein Fünftel des Produktionsvolumens von Scania ausmachen, würden ihre Arbeit fortsetzten./sh/DP/fba