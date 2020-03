Coronavirus (COVID-19) : La Banque de développement du Canada (BDC) prend des mesures supplémentaires pour aider les entrepreneurs canadiens

Les nouvelles mesures comprennent des fonds de roulement, le report des remboursements et des réductions de taux

Dès maintenant, de nouvelles mesures d'aide sont mises en œuvre pour les entreprises admissibles :

prêts de fonds de roulement jusqu'à 2 millions de dollars assortis de modalités souples et report des remboursements pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois pour les entreprises admissibles;

report des remboursements pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois, sans frais, pour les clients existants dont l'engagement de prêt total à BDC est d'un million de dollars ou moins;

réduction des taux pour les nouveaux prêts admissibles;

des précisions relatives aux mesures déployées dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises (PCE), notamment le soutien spécifique à certains secteurs, seront annoncées au cours des prochains jours.

MONTRÉAL, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - En plus de ses produits et services existants, BDC, la banque des entrepreneurs au Canada, a annoncé des mesures supplémentaires pour venir en aide aux propriétaires d'entreprises touchés par la propagation du coronavirus (COVID-19), dans le cadre du PCE. Ces mesures s'ajoutent à celles qui seront annoncées au cours des prochains jours de même qu'à celles qui ont été communiquées par le gouvernement du Canada plus tôt aujourd'hui.

Les entreprises qui ont besoin de soutien par l'entremise du PCE doivent d'abord contacter leurs institutions financières pour évaluer leur situation. Les institutions financières vont recommander leurs clients existants à BDC et EDC lorsque leurs besoins s'avèrent supérieurs à ce qui est disponible dans le secteur privé uniquement. Les clients existants de BDC doivent communiquer avec leur directeur de comptes pour toute information additionnelle.

« Ce n'est pas la première fois que BDC intervient pour aider les entrepreneurs à absorber les chocs. Nous l'avons fait pendant la crise financière de 2008-2009 et lorsque les prix du pétrole se sont effondrés en 2016. Quand le crédit disponible diminue, BDC accorde plus de prêts », déclare Michael Denham, président et chef de la direction de BDC. « Les entrepreneurs nous disent que la situation actuelle exerce une pression sur leurs chaînes d'approvisionnement, leurs flux de trésorerie et leurs employés. Nous sommes là pour eux et pour leur entreprise. Maintenant plus que jamais, nous avons avec les entrepreneurs des conversations significatives sur la continuité des affaires, la gestion financière et les opérations pour les aider à sortir plus forts de cette situation. »

Les nouvelles mesures de financement visent à atténuer l'impact de la COVID- 19 sur l'activité commerciale et à compléter les services offerts par les autres institutions financières, avec lesquelles BDC continuera de travailler. Pour BDC, les entreprises admissibles devaient être financièrement viables avant que les effets du coronavirus ne se fassent sentir.

Comme l'a annoncé le gouvernement du Canada le 13 mars, BDC collaborera avec Exportation et développement Canada (EDC) et les banques à charte dans le cadre du PCE pour fournir plus de 10 milliards de dollars en prêts directs et autres types de soutien supplémentaire, aux taux du marché, afin d'aider les entreprises en attendant que la situation se stabilise.

Compte tenu du volume élevé de demandes que nous recevons présentement, le temps de traitement peut être plus long que d'habitude. Nous comprenons l'urgence de la situation et avons mobilisé toutes les équipes de BDC pour offrir du soutien.

Pour en savoir plus sur le PCE, visitez le site https://www.canada.ca/fr/ministere-finances.html.

Pour de plus amples informations sur les initiatives de BDC, visitez le bdc.ca/infocoronavirus.

La Banque mettra régulièrement à jour cette page avec des outils, des solutions financières et des mesures supplémentaires pour aider les entrepreneurs à traverser cette période difficile.

SOURCE Banque de développement du Canada