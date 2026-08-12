Coronado Global Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Coronado Global Resources hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.08 AUD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.75 Prozent auf 724.7 Millionen AUD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 730.1 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch