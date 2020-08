Corona-Pandemie reisst 10-Milliarden-Defizit in Arbeitslosenkasse

BERLIN (Dow Jones)--Durch den hohen Anstieg der Kurzarbeit in der aktuellen Corona-Pandemie hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) im ersten Halbjahr ein Defizit von 10 Milliarden Euro eingefahren, bestätigte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums. Die BA war mit einer Rücklage von 26 Milliarden Euro in dieses Jahr gestartet. Es sei allerdings unklar, wie sich die Arbeitsmarktsituation und die damit verbundenen Kosten für Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in der zweiten Jahreshälfte entwickeln werden.

"Sollte es tatsächlich so sein, dass die gesamte Rücklage aufgebraucht wird, ist vereinbart, dass es einen Bundeszuschuss für die BA geben wird", so die Sprecherin. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte zuvor aus einem unveröffentlichten Bericht zur Finanzentwicklung in der Arbeitslosenversicherung für das erste Halbjahr zitiert. Danach summierten sich die Ausgaben in den ersten sechs Monaten des Jahres auf mehr als 26 Milliarden Euro und lagen damit 41,5 Prozent über den Planungen. An Einnahmen vermeldete die BA 16 Milliarden Euro.

Bei den Ausgaben sei insbesondere das konjunkturelle Kurzarbeitergeld inklusive der damit verbundenen Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge ins Gewicht gefallen. Die Ausgaben beliefen sich laut FAZ auf 7,85 Milliarden Euro - nach lediglich 62 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Zahlungen für das Arbeitslosengeld überstiegen den Vorjahreswert mit 9,33 Milliarden Euro um mehr als ein Fünftel. Die BA konnte nicht zu einer Stellungnahme erreicht werden.

Wie die BA in dem zitierten Bericht schreibt, sind für die zweite Jahreshälfte "weitere, teilweise erhebliche Mehrausgaben" zu erwarten. Das zeichnet sich anderen, internen Unterlagen zufolge schon jetzt ab. Demnach sind die Ausgaben für das konjunkturelle Kurzarbeitergeld und die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge bis Anfang August auf rund 11,9 Milliarden Euro gestiegen, die für das Arbeitslosengeld auf 12,2 Milliarden Euro, so die FAZ. Die Ministeriumssprecherin sagte, man könne "keine Prognosen" darüber abgeben, wie es mit den Finanzen weiter aussehen wird.

