Corona-Krise halbiert Gewinn von US-Grossbank Goldman Sachs

(Ausführliche Fassung)

NEW YORK (awp international) - Hohe Rückstellungen für wacklige Kredite infolge der Corona-Krise haben den Gewinn der US-Grossbank Goldman Sachs im ersten Quartal einbrechen lassen. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre ein Gewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd Euro) und damit nur noch gut halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Um die befürchteten Kreditausfälle vorwegzunehmen, legte die Bank 937 Millionen Dollar zur Seite und damit über vier Mal so viel wie ein Jahr zuvor.

Derweil führte der verstärkte Handel etwa mit Aktien und Anleihen während der jüngsten Börsenturbulenzen dazu, dass Goldman Sachs die Nettoerträge mit gut 8,7 Milliarden Dollar fast auf dem Vorjahresniveau halten konnte. Auch der Zinsüberschuss wuchs, da Privatkunden ihre Konten weiter überzogen und ihre Kreditkarten stärker belasteten.

Goldman-Chef David Solomon zeigte sich überzeugt, dass der Konzern gut gerüstet sei, seinen Kunden und der Gesellschaft zu helfen, sich von der Krise zu erholen./stw/mis