CORONA Aktie 544781 / JP3305950002
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29.08.2026 01:03:21
Corona-Fonds kostet Deutschland bis zu 150 Milliarden Euro
Corona-Wiederaufbaufonds nahmen die EU-Mitgliedstaaten erstmals gemeinsam Schulden auf. Die Kredite müssen ab 2028 zurückgezahlt werden. Jetzt zeigt sich, wie hoch die Belastungen für den deutschen Steuerzahler ausfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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