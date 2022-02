CORONA-BLOG/Walmart beendet Maskenpflicht für geimpfte Arbeitnehmer

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Walmart beendet Maskenpflicht für geimpfte Arbeitnehmer

Walmart hat die Maskenpflicht für geimpfte Mitarbeiter abgeschafft. Geimpfte Mitarbeiter müssen bei der Arbeit keine Masken mehr tragen, teilte die US-Warenhauskette am Freitagabend mit. Zudem soll ein spezielles Krankengeldprogramm für Covid-19-Erkrankungen eingestellt werden und die tägliche Gesundheitsprüfung entfallen. Die Walmart Inc., die rund 1,6 Millionen Mitarbeiter in den USA beschäftigt, hatte bisher eine Maskenpflicht für alle US-Mitarbeiter sowie für Kunden, wenn dies lokal vorgeschrieben war. Ungeimpfte Mitarbeiter müssen weiterhin Masken tragen, heisst es in einem Brief an die Mitarbeiter. Kürzlich hatte New York, Kalifornien, Illinois und mehrere andere Bundesstaaten erklärt, dass sie die Maskenpflicht aufheben werden, weil Coronafälle der Omicron-Variante zurückgehen.

Söder fordert umfassende Corona-Lockerungen für Handel und Gastronomie

Wenige Tage vor der nächsten Bund-Länder-Runde hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) umfassende Lockerungen der Corona-Beschränkungen gefordert. "Erstens: 2G im Handel macht keinen Sinn mehr. Da ist die FFP2-Maske sinnvoller. Zweitens: 2G in der Gastronomie reicht aus, es braucht kein 2G-Plus", sagte Söder der Rheinischen Post. Auch im Sport und bei der Kultur seien Lockerungen notwendig. "Mein Vorschlag sind 50 Prozent Auslastung mit einer Höchstbegrenzung in den Fussballstadien und 75 Prozent für die Kultur." An Schulen solle der Präsenzunterricht beibehalten werden. Söder plädierte für Tests und das Tragen von Masken statt Distanzunterricht. "Generell sollte die Maske als Letztes aufgehoben werden - sie ist und bleibt der beste Schutz", sagte er. Er sprach sich für ein schrittweises Vorgehen aus. "Die Idee 'Freedom Day' funktioniert allerdings nicht. Denn Corona hält sich an kein Datum." Er schlug vor, sich bei den Öffnungsschritten an der Situation in den Krankenhäusern zu orientieren.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.466,5 gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist leicht gesunken. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonntagmorgen bundesweit bei 1.466,5 (Vortag: 1.474,3, Vorwoche: 1.400,8). Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Sonntagmorgen bei 125.160 (Vortag: 209.789, Vorwoche: 133.173). Am Sonntag wurden 58 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI insgesamt 12.344.661 Infektionsfälle (Vorwoche: 11.022.590). Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland liegt nun bei 119.935, die Zahl der Genesenen bei rund 8.737.000. Die Hospitalisierungs-Inzidenz lag dem aktuellsten RKI-Bericht zufolge am Freitag bundesweit bei 6,46 (Vortag: 6,23).

