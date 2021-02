CORONA-BLOG/Mehrheit will Lockerung der Corona-Massnahmen

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Mehrheit der Deutschen will Lockerung der Corona-Massnahmen

Die Mehrheit der Deutschen befürwortet eine Lockerung der Corona-Massnahmen, sofern es nicht zu einer dritte Welle kommt, wie aus einer Ende Februar unter 1.202 Wahlberechtigten durchgeführten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer hervorgeht. Eine Mehrheit von 56 Prozent meint, dass es jetzt zu Lockerungen kommen soll, 41 Prozent lehnen das ab. Sollte es aber deutlich höhere Infektionszahlen geben, befürworten nur noch 21 Prozent eine Lockerung. Ende Januar hatte noch eine Mehrheit von 56 Prozent den Lockdown als gerade richtig betrachtet. Wenn es darum geht, für welche Bereiche es als nächstes Lockerungen geben soll, haben für 40 Prozent Läden und Geschäfte oberste Priorität. Für 22 Prozent sind es Erleichterungen bei den geltenden Kontaktbeschränkungen, für 20 Prozent bei Sport, Kultur und Freizeit und für 15 Prozent bei den Restaurants.

Finanzexpertin der Union erteilt Steuererhöhungen Absage

Unions-Finanzsprecherin Antje Tillmann (CDU) hat eine Finanzierung neuer Corona-Hilfen über Steuererhöhungen abgelehnt. "Im Moment geht das nur über Kredit, weil es überhaupt keinen Sinn macht, andere Finanzierungsquellen - wie zum Beispiel Steuererhöhungen - jetzt auch ins Gespräch zu bringen", sagte sie dem RBB. Die Verfassung sehe vor, dass die Schuldenbremse in Notsituationen auch diese zusätzlichen Schulden erlaube. "Wir sind heute mit 400 Milliarden Euro Neuverschuldung immer noch unter der Verschuldung des Jahres 2009, so dass wir da gut gewirtschaftet haben", betonte Tillmann. Man könne "ohne Sorgen diese zusätzlichen Schulden aufnehmen". Tillmann reagierte auf Aussagen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zu Steuererhöhungen.

Handel fordert von Merkel einheitliche Öffnungsstrategie

Der Handel hat in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einheitliche Öffnungsregeln angemahnt. "Unsere Betriebe brauchen nachdrücklich Planungssicherheit, unter welchen Bedingungen und in welchem Zeitrahmen sie ihre Geschäfte wieder öffnen können", erklärte die Branche. "Ein Moratorium auf unbestimmte Zeit treibt den Vertrauensverlust in die Politik, verschärft die negative Stimmungslage im Land und ist für die betroffenen Unternehmen inakzeptabel." Bund und Länder müssten sich am 3. März auf einen bundesweit einheitlichen Fahrplan für einen geordneten Weg aus dem Lockdown einigen, forderte der Handelsverband Deutschland (HDE). Der pauschale Lockdown müsse durch "ein intelligentes Konzept zielgenauer Einzelmassnahmen zur Viruseindämmung" ersetzt werden.

Spätestens ab Mai soll auch in Arztpraxen geimpft werden

Spätenstens ab Mai soll auch in den Arztpraxen der Biontech-Impfstoff gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) erwartet "einen Impfstart für die Praxen in den nächsten sechs bis acht Wochen", wie ein KBV-Sprecher zur Rheinischen Post sagte. Nach Angaben des Apothekerverbands Nordrhein stehen allein in Nordrhein-Westfalen 4.000 Apotheken bereit, die niedergelassenen Ärzte ab Mai mit Impfstoff zu versorgen. Der Chef des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, rechnet in zwei Monaten aufgrund der "Schwemme an Impfstoffen" mit einer Überforderung der Impfzentren. "Wir werden in zwei Monaten sehr viel mehr Impfstoff in Deutschland haben, als die bisherigen Impfzentren verimpfen können", sagte er im Interview mit den Fernsehsender RTL und ntv.

Walter-Borjans: Müssen Schritt für Schritt Orientierung geben

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat Lockerungen der Corona-Beschränkungen angemahnt. "Wir müssen aus dem Shutdown so schnell wie möglich heraus", sagte Walter-Borjans im ZDF-Morgenmagazin. "Die Innenstädte verändern sich, wir haben drohende Insolvenzen." Man werde sonst Ketten anstatt kleiner Einzelhandelsbetriebe haben. "Wir müssen Schritt für Schritt Orientierung geben", forderte er deshalb. "Das bedeutet, wir müssen gucken, ob wir von dem Inzidenzwert 35 herunterkommen können." Das hänge von dem Impffortschritt bei gefährdeten Altersgruppen ab. Zum geplanten digitalen EU-Impfausweis betonte Walter-Borjans, Deutschland werde sich der Debatte nicht entziehen können. Der Gesundheitsschutz solle an erster Stelle stehen, aber die Wirtschaft "so wenig wie möglich beeinträchtigt" werden.

Merkel will erst Wirkung von Selbsttests bewerten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zurückhaltend zu einer raschen Lockerung von Corona-Beschränkungen beim Einsatz von Schnell- und Selbsttests geäussert. Es müsse zunächst bewertet werden, welche Wirkung ein vermehrtes Testen habe, sagte Merkel nach Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs. "Und dann kann man überlegen, ob wir damit eben auch etwas mehr Freiraum zum Öffnen haben." Es könne dagegen nicht so vorgegangen werden, "dass wir erst die Öffnung definieren und anschliessend mal gucken, ob das Testen uns hilft", sagte die Kanzlerin. "Das wäre aus meiner Sicht zu gefährlich." Auch auf die Beachtung von Inzidenzwerten der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern könne aus ihrer Sicht nicht generell verzichtet werden, sagte Merkel.

Söder will Grenzkontrollen "solange wie nötig" fortsetzen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Kritik der EU-Kommission an den deutschen Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol zur Corona-Gefahrenabwehr als unverständlich zurückgewiesen. Die Kontrollen würden fortgesetzt "so lange es nötig ist", sagte Söder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Der Bund hat Tschechien und Tirol zu Mutationsgebieten erklärt. Die Gefahr einer Verbreitung der Virusmutationen ist hier besonders hoch." Die Einreise mit einem negativen Corona-Test schütze die Bevölkerung.

Knapp 10.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages fast 10.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 9.997 (Vorwoche: 9.113) neue Ansteckungsfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut etwas an und liegt nun bei 62,6. Am Donnerstag hatte der Wert 61,7 betragen. Laut RKI wurden ferner 394 (508) Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion binnen 24 Stunden registriert. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 69.519.

USA lockern Vorschriften für Lagerung von Biontech/Pfizer-Impfstoff

Die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA hat ihre Vorschriften zur Lagerung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer gelockert. Das Vakzin muss nun nicht mehr bei ultraniedrigen Temperaturen von bis zu minus 80 Grad aufbewahrt werden, wie die FDA am Donnerstag mitteilte. Der Impfstoff darf nun in den USA bis zu zwei Wochen lang in den üblichen pharmazeutischen Gefrierschränken mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad gelagert werden. Die FDA will mit der Lockerung der Vorschriften die Arbeit der Impfzentren sowie die Versorgung mit Impfdosen erleichtern.

Söder warnt vor "Blindflug" beim Öffnen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche vor einem "Blindflug" beim Hochfahren des öffentlichen Lebens gewarnt. "Wir wollen schrittweise öffnen, aber mit Vernunft und Vorsicht. Wir dürfen angesichts der Mutation keinen Blindflug starten", sagte Söder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ein Rückfall wäre der denkbar schlechteste Weg. Die Politik darf jetzt nicht die Nerven verlieren. Öffnen ja, aber klug und umsichtig." Das Steuerungsinstrument seien die Inzidenzzahlen, betonte der CSU-Chef. "Eine intelligente Öffnungsmatrix sollte sich an den Zahlen von 35 und 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen orientieren."

Über Viertelmillion Corona-Tote in Brasilien

Die Zahl der Corona-Toten in Brasilien hat die Schwelle von 250.000 überschritten. Wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Donnerstag mitteilte, wurden 1541 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden registriert. Die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 251.498. Brasilien ist nach den USA das Land mit der weltweit zweithöchsten Zahl von Corona-Toten. In den Vereinigten Staaten war am Montag die Schwelle von einer halben Million Todesopfern überschritten worden.

EU-Gipfel will an "strengen" Corona-Beschränkungen festhalten

Angesichts der Ausbreitung mutierter Coronaviren haben die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrer Video-Konferenz vor der Aufhebung von Beschränkungen im öffentlichen Leben gewarnt. Die Lage sei weiter "ernst", heisst es in der Gipfel-Erklärung vom Donnerstag. "Wir müssen daher strenge Beschränkungen beibehalten und gleichzeitig die Bemühungen erhöhen, die Versorgung mit Impfstoffen zu beschleunigen."

