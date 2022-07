CORONA-BLOG/Kassenärzte fordern komplettes Ende der Corona-Bürgertests

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Kassenärzte fordern komplettes Ende der Corona-Bürgertests

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat eine komplette Einstellung der Corona-Bürgertests gefordert. "Diese unsinnigen Tests müssen abgeschafft werden", sagte Gassen der "Bild"-Zeitung vom Freitag. "Sie sind viel zu teuer, der bürokratische Aufwand ist riesig und die epidemiologische Aussagekraft ist Null." Es sei eine "völlig sinnfreie Veranstaltung, anlasslos gesunde Menschen mit fragwürdiger Qualität zu testen", sagte Gassen weiter. PCR-Tests bei Patienten mit Symptomen dagegen seien wichtig, um Corona-Infektionen eindeutig nachzuweisen.

WHO-Europachef rechnet mit neuer massiver Corona-Welle im Sommer

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet mit einer neuen Corona-Welle in diesem Sommer in Europa. Das Coronavirus werde sich voraussichtlich im Laufe des Sommers stark verbreiten, da die Länder der gesamten Region ihre bisherigen Schutzmassnahmen aufgehoben hätten, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. "Das Virus wird nicht verschwinden, nur weil die Länder aufhören es zu überwachen".

VdK kritisiert Ende kostenloser Corona-Bürgertests

Der Sozialverband VdK hat die Abschaffung kostenfreier Corona-Bürgertests als unsozial kritisiert. Menschen mit geringen Einkommen und kleinen Renten könnten "nicht mindestens 3 Euro für einen Corona-Test zahlen", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Funke-Mediengruppe. Viele wüssten schon jetzt nicht, "wie sie über die Runden kommen sollen, da alles teurer geworden ist". Die Mehrheit werde daher künftig auf Tests verzichten. "Die Infektionszahlen werden dadurch weiter steigen. Das ist eine absolut unverantwortliche Politik", kritisierte Bentele. Aus diesem Grund müssten die Corona-Tests "für alle kostenfrei bleiben", verlange die Verbandschefin, "nur so können wir einen Überblick über das Infektionsgeschehen behalten".

Pfizer strebt volle US-Zulassung für Corona-Arnzei Paxlovid an

Der US-Pharmakonzern Pfizer will eine vollständige Zulassung seines Corona-Medikaments Paxlovid erreichen, um es vermarkten zu können. Das Unternehmen hat einen Antrag bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht. Bisher verkauft Pfizer die Pille unter einer Notfallzulassung an die US-Regierung, die dann die Verteilung organisiert. Die FDA hat üblicherweise 60 Tage Zeit, um einen Antrag zu akzeptieren und bis zu 10 Monate Zeit für eine Entscheidung.

