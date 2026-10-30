CORONA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CORONA äusserte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9.36 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch