Coromandel International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Coromandel International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 18.14 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coromandel International noch ein Gewinn pro Aktie von 27.34 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Coromandel International mit einem Umsatz von insgesamt 102.94 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96.54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6.63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch