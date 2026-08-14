Coromandel Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coromandel Engineering stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.01 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.020 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coromandel Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 153.7 Millionen INR im Vergleich zu 85.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch