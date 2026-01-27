Corning Aktie 921667 / US2193501051
27.01.2026 17:18:31
Corning Stock Rises 15% Over Deal With Meta To Build Advanced Data Centers In US
(RTTNews) - Shares of Corning Inc. (GLW) are moving up about 15 percent during Tuesday's trading following its multi-year deal with Meta Platforms, Inc. (META) to accelerate the buildout of the most advanced data centers in the United States.
The stock is currently trading at $110.13, up 15.95 percent, over the previous close of $94.95 on the New York Stock Exchange. It has traded in the range of $37.31 to $113.99 in the past one year.
Under the deal, valued at up to $6 billion, Corning will expand manufacturing capabilities across its operations in North Carolina.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.