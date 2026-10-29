Corning: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Corning hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.78 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4.86 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch