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Prognose im Blick 28.04.2026 15:47:00

Corning-Aktie nach Zahlen im Sinkflug: Gewinnmitnahmen bremsen Solar- und KI-Story

Corning-Aktie nach Zahlen im Sinkflug: Gewinnmitnahmen bremsen Solar- und KI-Story

Corning überzeugt mit starken Quartalszahlen und Wachstum in zentralen Zukunftsbereichen wie KI und Solar. Dennoch gerät die Aktie deutlich unter Druck.

Corning
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• Starke operative Entwicklung mit deutlichem Umsatz- und Gewinnwachstum
• Corning-Aktie fällt deutlich nach zuvor starker Rally
• Marktreaktion vermutlich stärker von Erwartungen als von Zahlen getrieben

Obwohl der US-Technologiekonzern Corning am Montag starke Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt hat, erlebt das Wertpapier an der New York Stock Exchange einen herben Rückschlag. So stürzt die Aktie an der NYSE zeitweise um 5,7 Prozent auf 158,44 US-Dollar ab. Dieser drastische Einbruch steht in scharfem Kontrast zur bisherigen Jahresperformance: Bis zum aktuellen Zeitpunkt verzeichnete die Aktie seit Beginn des Jahres einen spektakulären Zuwachs von 91,88 Prozent.

Gewinnmitnahmen nach "Blue-Sky"-Rallye

Der Hauptgrund für den Kurssturz liegt laut Marktbeobachtern nicht in einer operativen Schwäche, sondern paradoxerweise in der extremen Stärke der vergangenen Monate. Da sich der Aktienkurs seit Januar fast verdoppelt hatte, waren die Erwartungen der Anleger an die Bilanzvorlage bereits auf ein Maximum gestiegen. Investoren nutzten die Veröffentlichung der Quartalszahlen nun als Gelegenheit, um Gewinne in grossem Stil zu realisieren. Analysten sprechen von einer klassischen "Sell-on-the-news"-Reaktion, bei der selbst überdurchschnittliche Ergebnisse nicht mehr ausreichten, um die Bewertung auf dem erreichten Niveau weiter zu rechtfertigen.

Starke operative Kennzahlen als Fundament

Die Zahlen von Corning belegen derweil, dass das operative Geschäft gesund ist. Der Core-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 4,35 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Core EPS) kletterte um 30 Prozent auf 0,70 US-Dollar und übertraf damit die Vorjahreswerte deutlich. Besonders beeindruckend entwickelte sich das GAAP-Ergebnis je Aktie, das mit 0,43 US-Dollar einen Sprung von 139 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal machte. Die Profitabilität zog ebenfalls an: Die Core-Bruttomarge verbesserte sich um 120 Basispunkte auf 39,1 Prozent.

KI-Boom und Solar-Wachstum bleiben intakt

Trotz der negativen Marktreaktion profitiert Corning weiterhin massiv von globalen Technologietrends. Im Bereich Optical Communications sorgte die Nachfrage nach Glasfaserlösungen für generative KI (Gen AI) für einen Umsatzsprung von 36 Prozent auf 1,85 Milliarden US-Dollar. Zudem konnte das Unternehmen zwei neue Grossaufträge mit Hyperscale-Rechenzentrum-Betreibern sichern. Auch das Solar-Segment glänzte mit einem Umsatzplus von 80 Prozent auf 370 Millionen US-Dollar und einer operativen Marge, die über dem Konzernziel von 20 Prozent lag.

Vorsichtiger Ausblick belastet die Stimmung zusätzlich

Ein weiterer Faktor für die aktuelle Kurskorrektur könnte der Ausblick auf das zweite Quartal sein. Corning prognostiziert einen Core-Umsatz von etwa 4,6 Milliarden US-Dollar und ein Core EPS zwischen 0,73 und 0,77 US-Dollar. In diesen Zahlen ist ein geplanter Wartungsstillstand in der Solar-Wafer-Fabrik enthalten, der einmalige Kosten von rund 30 Millionen US-Dollar verursachen wird. Obwohl diese Massnahme langfristig die Kapazitäten erhöhen soll, werteten kurzfristig orientierte Anleger die damit verbundene Belastung in Verbindung mit der bereits sehr hohen Bewertung als Signal zum Ausstieg. Das Management plant jedoch, seinen strategischen Wachstumsplan ("Springboard") im Mai bis zum Jahr 2030 auszuweiten, um das langfristige Potenzial zu untermauern.

Was Anleger jetzt im Blick behalten sollten

Der Kursrückgang bei Corning zeigt vor allem, wie stark Erwartungen und Bewertung aktuell die Kursentwicklung prägen. Entscheidend ist weniger die kurzfristige Reaktion auf einzelne Quartalszahlen, sondern ob das Unternehmen das Wachstum in Schlüsselbereichen wie KI-Infrastruktur und Solartechnologie nachhaltig fortsetzen kann. Anleger sollten daher insbesondere auf die Entwicklung der Margen, die Nachfrage im Segment Optical Communications sowie die Umsetzung der langfristigen Strategie achten. Gleichzeitig bleibt die Aktie nach der starken Rally anfällig für weitere Rücksetzer, falls zukünftige Ergebnisse die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Für langfristig orientierte Investoren rückt damit weniger das Timing einzelner Kursbewegungen in den Fokus, sondern die Frage, ob Corning seine Wachstumsstory strukturell untermauern kann.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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