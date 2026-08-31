Corning Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Corning

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 148,63 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'682 Punkten steht. Die Corning-Aktie gab in der Spitze bis auf 146,72 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,17 USD. Zuletzt wurden via New York 421'411 Corning-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 66,29 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 55,40 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,17 USD je Corning-Aktie. Corning veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.51 Mrd. USD gegenüber 3.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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