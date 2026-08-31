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31.08.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag billiger

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag billiger

Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Corning-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 147,94 USD nach.

Corning
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Die Corning-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 147,94 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'665 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Corning-Aktie bis auf 146,72 USD. Bei 148,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 154'340 Corning-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,44 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 66,29 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 55,19 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,17 USD je Corning-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.07.2026. Das EPS lag bei 0,64 USD. Im letzten Jahr hatte Corning einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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