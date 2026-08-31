Corning Aktie 921667 / US2193501051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Nachmittag billiger
Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Corning-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 147,94 USD nach.
Die Corning-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 147,94 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'665 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Corning-Aktie bis auf 146,72 USD. Bei 148,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 154'340 Corning-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,44 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 66,29 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 55,19 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,17 USD je Corning-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.07.2026. Das EPS lag bei 0,64 USD. Im letzten Jahr hatte Corning einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse
Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally
Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
16:29
|Corning Aktie News: Corning am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Corning Aktie News: Corning am Freitagabend leichter (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.