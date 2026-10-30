Corning Aktie News: Corning am Abend massiv unter Druck

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 5,4 Prozent bei 121,92 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'557 Punkten realisiert. Die Corning-Aktie gab in der Spitze bis auf 120,98 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 121,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 851'675 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). 122,59 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 77,41 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,51 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Am 27.10.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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