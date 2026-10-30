Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’847 0.3%  Dow 51’690 -1.3%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9203 0.0%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’875 -3.7%  Bitcoin 63’024 -1.9%  Dollar 0.8240 0.2%  Öl 117.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Logitech2575132
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
CoreWeave und andere KI-Aktien: Warum Optionshändler mit steigender Volatilität rechnen
Intel-Aktie mit minus 30 Prozent tiefrot: Quartalszahlen enttäuschen Anleger
Amazon-Aktie klar im Minus: Erwartungen bei Umsatz und Gewinn verfehlt
Suche...
ETF Sparplan

Corning Aktie 921667 / US2193501051

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning am Abend massiv unter Druck

Corning Aktie News: Corning am Abend massiv unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Corning. Zuletzt fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 121,92 USD ab.

Corning
101.00 CHF -7.20%
Kaufen Verkaufen

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 5,4 Prozent bei 121,92 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'557 Punkten realisiert. Die Corning-Aktie gab in der Spitze bis auf 120,98 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 121,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 851'675 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). 122,59 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 77,41 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,51 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Am 27.10.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally

Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Corning Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Corning Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Fortinet: 20 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem 20 % ab?
09:44 SMI setzt neue Bestmarke
09:34 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
UBS-Aktie klettert: Regierungsanalyse beziffert hohe Kosten bei möglichem Wegzug
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Folgeauftrag über 21 Züge aus Finnland erhalten
Bayer-Aktie führt DAX an: Pharmakonzern gewinnt Glyphosat-Prozess
Apple-Aktie legt zu: Konzern sichert Büroflächen für bis zu 700 Arbeitsplätze in Zürich
Nach EZB-Zinsentscheid: Dow geht schwächer aus dem Handel -- SMI schliesst nach Rekordhoch höher -- DAX schlussendlich über 26'000-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark

Top-Rankings

Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im Oktober 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 44/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.