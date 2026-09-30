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30.09.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Corning

Corning Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Corning

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 153,75 USD.

Corning
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Um 20:26 Uhr fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 153,75 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 152,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 492'290 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,51 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 77,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden. Am 26.10.2027 wird Corning schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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