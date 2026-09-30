Corning Aktie 921667 / US2193501051
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30.09.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Corning gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 154,38 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 154,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'709 Punkten steht. Die Corning-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 153,47 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 158,00 USD. Bisher wurden via New York 272'519 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 75,79 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,41 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 49,86 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.86 Mrd. USD umgesetzt.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Corning-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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