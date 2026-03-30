Corning Aktie News: Corning verliert am Abend kräftig

Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 6,7 Prozent auf 127,67 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'352 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Corning-Aktie ging bis auf 126,80 USD. Mit einem Wert von 139,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'331'139 Corning-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 162,06 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 26,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,63 Prozent.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2025 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,20 USD je Aktie ausschütten. Am 28.01.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4.22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Corning am 05.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,09 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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