Corning Aktie 921667 / US2193501051
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29.09.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning am Dienstagabend mit Aufschlag
Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,4 Prozent auf 158,26 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,4 Prozent auf 158,26 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 161,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 157,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 611'985 Corning-Aktien gehandelt.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 41,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 104,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 USD belaufen. Am 28.07.2026 lud Corning zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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