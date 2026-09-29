Corning Aktie News: Corning am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,6 Prozent auf 158,55 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'685 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 159,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,44 USD. Zuletzt wechselten via New York 308'862 Corning-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 41,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 77,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 51,18 Prozent Luft nach unten.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Corning dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally

Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind