Corning Aktie News: Corning am Abend mit Kursplus

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,6 Prozent auf 132,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'729 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 133,11 USD. Bei 128,37 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'051'679 Corning-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 105,44 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 USD. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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