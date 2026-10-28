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28.10.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Nachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Corning. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 130,41 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 130,41 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'736 Punkten steht. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,78 USD zu. Bei 128,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 526'572 Corning-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 108,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 68,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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