Corning Aktie News: Corning am Abend mit Abschlägen

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 152,30 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'698 Punkten realisiert. Bei 149,34 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 491'420 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 43,88 Prozent niedriger. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 49,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,17 USD je Corning-Aktie. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3.86 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,29 USD je Corning-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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