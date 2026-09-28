Corning Aktie 921667 / US2193501051
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28.09.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 151,50 USD.
Die Corning-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 151,50 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'706 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Corning-Aktie bei 151,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 154,35 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 206'153 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 44,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 77,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 48,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,29 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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