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28.08.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning am Freitagabend leichter

Corning Aktie News: Corning am Freitagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 149,60 USD abwärts.

Corning
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Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 149,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 148,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 426'904 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 81,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 66,29 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 55,69 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.51 Mrd. USD – ein Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 03.11.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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