Corning Aktie 921667 / US2193501051
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28.08.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Corning. Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 150,61 USD abwärts.
Die Corning-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 150,61 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'730 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 148,46 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 150,05 USD. Zuletzt wurden via New York 152'339 Corning-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 271,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 55,99 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,17 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.86 Mrd. USD umgesetzt.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 3,28 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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