Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,8 Prozent auf 105,08 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'297 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Corning-Aktie bisher bei 105,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 105,24 USD. Bisher wurden heute 920'615 Corning-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 61,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.12.2025 bei 81,79 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 22,16 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 USD. Am 27.10.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 4.10 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,37 USD je Corning-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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